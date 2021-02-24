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Sarıkamış'ta çığ tatbikatı gerçeğini aratmadı

KARS (İHA) – Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen çığ tatbikatı gerçeği aratmadı.

KARS (İHA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen çığ tatbikatı gerçeği aratmadı. 80 personelin görev aldığı tatbikatta çığ altına kalan 2 kişi ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.


Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatta, detektör köpeklerin de görev alması dikkat çekti.


Sarıkamış ilçesinde bulunan Osman Yüce Kayak Tesislerinde 80 personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği kayak yapan 2 sporcu çığ altında kaldı. Çığ altında kalan 2 kişinin durumları yetkililere bildirilince olay yerine UMKE, AFAD ve JAK timleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin çevre güvenliğinin alınmasının ardından arama kurtarma ekipleri, dedektör köpeklerin katılımıyla arama çalışması başlattı. Çığ altına kalan sporcuların yerini tespit edilmesinin ardından ekipler çığ altına kalan sporculara ulaşarak kurtardı. Sporcuları bölgeye gelen paletli ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Tahsin Ulu, JAK, AFAD, UMKE ve 112 ekipleriyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.


Gerçeği aratmayan tatbikat ekiplerin hazır olması ve olay yerine kısa sürede ulaşarak çığ altında kalan sporculara müdahale etmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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