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Sarıkamış'ta çocuklardan ilginç korona virüs diyaloğu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki küçük kardeşin salınacakta korona virüs diyaloğu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki küçük kardeşin salınacakta korona virüs diyaloğu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.


Sarıkamış'ta evlerinin bahçesinde salınacak sallanan Alparslan Aslan ile Mehmet Akif Ulu'nun korona virüs sohbeti cep telefonuyla çeken baba Onur Aslan'ın daha sonra çektiği görüntüyü kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.


Baba Aslan'ın paylaştığı görüntü bir anda binlerce kişi tarafından görüntülendi. Cep telefonuna yansıyan ilginç sohbette, Alparslan Arslan arkadaşına “Korona virüs biz öldürmeyecek. Temizlenmesine az kalmış. Haberler gösterdi” derken, Mehmet Akif Ulu ise, “Bir tane ilaç bulmuşlar korona virüse ama tam anlamıyla geçirmiyor” diye arkadaşına cevap verdi. Çocukların ilginç sohbeti cep telefonuyla an be an kaydedildi.

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