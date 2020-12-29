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Sarıkamış'ta Covid-19 tedbirleri ile kayak sezonu açıldı

Türkiye’nin en kaliteli karına sahip Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde kayak sezonu alınan korona virüs tedbirleri kapsamında açıldı.

Türkiye'nin en kaliteli karına sahip Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu alınan korona virüs tedbirleri kapsamında açıldı. Kayaklarını kapan gençler soluğu kayak merkezinde alarak gönüllerince kaydı.


Dünyada Alpler'den sonra nemsiz ve kristal kara sahip Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde zirveye çıkan gençler bir yıl aradan sonra kaymanın tadını tadını çıkardı. Pandemiden dolayı geçen yıl Mart ayından itibaren kapatılan kayak pistleri yeniden açılmasıyla birlikte kayak severlerden yoğun ilgi gördü.


Sarıkamış'ta kayak sezonunu açtıklarını belirten kayaksever, “Nihayet bugün Sarıkamış'ta kayak sezonunu açtık. Pandemi nedeniyle hepimiz çok uzun süredir evlerimizde sıkılmış durumdaydık. Karla buluştuk, Sarıkamış'ın kristal karı harika, zaten dünya çapında bir kayak merkezi tek endişemiz Cumartesi, Pazar Sarıkamış'taki ve Türkiye'deki kayak merkezleri açılır hale gelirse birçok kayakçı arkadaşımızda gelip kayabilecek. Pandemi açısından zaten maskelerimiz hepimizde takılı, sosyal mesafeyi kendi aramızda koruyarak her hangi bir problem olacağını da düşünmüyorum” dedi.


Cıbıltepe Kayak Merkezi 9 piste sahip olup, amatör kayakçıdan profesyonel kayakçılara her çeşit pist bulunuyor. Sarıçam ormanları arasında bulunan pistler, kayakseverlere kayak yapmanın keyfiyi yaşatıyor.

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