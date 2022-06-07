İhlas Haber Ajansı

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Sarıkamış'ta domuz sürüsü kameraya yansıdı

Kars’ta karayoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ta karayoluna inen domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolculuk yapan vatandaşlar, yol kenarına kadar gelen domuz sürünü cep telefonuyla görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere, araçta bulunan vatandaşların tebessüm ettiren konuşmaları da yansıdı.


Yol kenarına kadar gelen ve daha sonra vatandaşları fark eden domuz sürüsü bölgeden hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

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