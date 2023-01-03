Sarıkamış'ta e-sınav kopyacısı yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Sarıkamış E-Sınav Merkezi'nde meydana geldi. K.S. (40) isimli vatandaş, sınavı geçmek için kopya düzeneği hazırladı. Sarıkamış E-Sınav Merkezi'ndeki ehliyet sınavına giren şahsın durumundan şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın elbisesinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs hakkında "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.