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Sarıkamış'ta gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta etraf beyaza büründü.


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.


Sarıkamış Kayak Merkezinde hizmet veren Kayı Snow ve Kayı Resort Otel İşletmecisi İş Adamı Yusuf Korkmaz yaptığı açıklamada, "Şuanda 2634 rakımlı Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezindeyiz, Beklenen kar nihayet geldi. Kar yağışına çok sevindik. Kar kalınlığı şuanda 60 cm ulaştı. Bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.


İlçeyi beyaza bürüyen kar nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sarıkamış'ta kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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