Sarıkamış'ta gözaltına alınanların sorgusu sürüyor

Sarıkamış'ta meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı arazi kavgasıyla ilgili gözaltına alının 10 kişinin sorgusu sürüyor. Güvenlik güçleri olayın ardından kaçan 4 kişinin yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor.

Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişi, toprağa verildi. Gözaltına alınan 10 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Göçmen ve Korkmaz aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, Kalaşnikoflu kavgada, 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri devam ederken, silahlı kavgada hayatını kaybeden Resul Göçmen, Necati Göçmen, Bilal Göçmen, Mahir Göçmen, Hasan Göçmen, Ahmet Palaoğlu ise önceki gün toprağa verildi.

Çamyazı Köyü'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Sarıkamış'a bağlı Çamyazı Köyü'nde jandarma ve komando timleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Köy-giriş çıkışlarını tutan güvenlik güçleri, olası durumlara karşı hazır bekliyor. Çamyazı Köyü'ne giriş-çıkışları da kontrollü bir şekilde sağlayan güvenlik güçleri adeta bölge de kuş uçurtmuyor.

Öte yandan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişinin cenaze namazına Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Birikle birlikte katıldı. Vali Türker Öksüz, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köyde, basın mensupların görüntü almasına aile tarafından izin verilmiyor.