Sarıkamış'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "İlköğretim Haftası" nedeniyle düzenlenen program, renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıkamış Tören Alanında düzenlenen program, çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ yaptığı konuşmada, ilçe merkezi ve köy okullarında eğitim düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için büyük çaba harcadıklarını belirterek, " İlçe olarak yapmış olduğumuz her şeyden hep bir adım daha ileriye gitmek mücadelesi ile yürüttüğümüz eğitim çalışmalarına bu yıl aynı hızla devam edeceğiz 78 okulumuzda 9 bin 303 öğrenci ve 760 öğretmenle yürütmüş olduğumuz eğitim faaliyetlerine ek olarak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gereksinimlerini göz önüne alarak Öğrencilerimizin eğitim öğretim yılı sadece eğitim alanında değil sosyal ve kültürel alanda da bir atılım gerçekleştireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 2020 eğitim öğretim yılımızın tüm camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor hepinize saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkanı Harun Hayali, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, siyasi partilerin ilçe başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.