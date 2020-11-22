İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış'ta Jandarma'dan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında köylerde devriye gezerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında köylerde devriye gezerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anons yaptı.


İlçe ve köylerde denetim yapan jandarma ekipleri, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındakilere kısıtlamayı hatırlatırken, dışarıya çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını alarak evlerine teslim ediyor. Ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda araçların megafonu ile “Kıymetli vatandaşlarımız Saat 8 itibari ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. korona virüsle mücadelemiz devam etmektedir. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerinizde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim" anonsu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.