Sarıkamış'ta kaçak avcılar suçüstü yakalandı

Kars'ta, kaçak avlanan ve yanında canlı mühre bulunduran 2 kişi yakalandı.

Sarıkamış Karakurt Jandarma Komutanlığınca yürütülen yol kontrolünde durumlarından şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araçta 2 tanesi canlı mühre olarak kullanılan 4 kafes içerisinde 10 canlı kınalı keklik ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, durum Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine intikal eden Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kınalı kekliklere el koyarak muhafaza altına aldı.

Kars Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kaçak avlanan ve suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne getirilen kınalı kekliklerin gerekli tedavileri yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.