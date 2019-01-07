Sarıkamış'ta kar hayatı olumsuz yönde etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından ilçe merkezindeki kar kalınlığı 50, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 165 santimetre olarak ölçüldü.

Vatandaşlar sabah uyandığında kar ile kaplanan araçlarının üzerini temizlediler. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerinde çalışmalarını başlattı. İlçede soğuk hava nedeniyle vatandaşlar dükkanlarında soba yakarak ısınmaya çalıştılar.

Yoğun kar yağışından dolayı araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sarıkamış Belediyesi ekipleri yolların buzlanmaması için tuzlama çalışması yaptı.