Sarıkamış'ta kar ve sis hayatı olumsuz etkiledi, her yer beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek rakımlı yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçede kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Sarıkamış'ta son günlerde etkili olan güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sarıkamış'a beyaz gelinliğini giydirdi. Uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyleyen Sedat İşçi, kar yağdığı için mutlu olduklarını söyledi. İşçi, sokak köpeklerini düşünerek evde biriken ekmek ve yemek artıklarını sokak köpeklerine yedirdi.

İlçede hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçülürken, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 15 santim olarak ölçüldü.