Sarıkamış'ta kar yağışı başladı

Kars Sarıkamış’ta gece etkili olan yağmur, sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kars Sarıkamış'ta gece etkili olan yağmur, sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Sabah sokaklara çıkan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri yeniden beyaza bürürken, kayak merkezinde bulunan otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.