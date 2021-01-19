Sarıkamış'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi.

İki gündür etkili olan kar etkisini sürdürüyor. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Kars İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kışın çetin geçtiği Kars'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kars İl Özel İdaresi ekipleri, karın geçit vermediği köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.