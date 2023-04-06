İhlas Haber Ajansı

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Sarıkamış'ta kar yağışı

Sarıkamış’ta soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışını bıraktı.

Sarıkamış'ta soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışını bıraktı. Kısa süreli yağan kar vatandaşları şaşırttı.


Kars genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. İl merkezine dolu yağarken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Nisan ayında yağan kar, yere düştükten kısa süre sonra eridi.


Öte yandan, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.


Kars'ta yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

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