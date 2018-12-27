Sarıkamış'ta kar yağışı ve tipiden 24 köy yolu ulaşıma kapandı

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipiden İlçeye bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sarıkamış'ta erken saatlerde başlayan ve etkili olan kar yağışı ve tipi araç trafiğine geçit vermiyor. Kar yağışı ve tipiden Sarıkamış'a bağlı Akkoz, Akören, Altınbulak, Aşağı Sallıpınar, Balabantaş, Balıklı, Başköy, Çolaklı, Eşmeçayır, Gecikmez, Güllüce, Karaköse, Kayalıboğaz, Kazantaş, Kazıkkaya, Koçoğlu, Kozan, Köroğlu, Odalar, Ortakale, Parmakdere, Şehitemin, Şahithalil, Uzungazi ve Yarkaya köylerinin ilçe merkeziyle bağlatısı kesildi. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne ait karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar yağışının devam ettiğini ifade eden Hasan Cellat, “Sarıkamış'ta kar yağışı başladı yoğun bir kar yağışı ve tipi var bu nedenle ilçe merkezi ve köylerde okullar tatil edildi” dedi.

Sarıkamış'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, özellikle yağan kar kayak merkezinde bulunan otel işletmecilerini de sevindirdi. Yeni yıl dolayısıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken, son yağan kar ile birlikte Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Öte yandan Sarıkamış'ta olumsuz hava koşullarından dolayıda eğitime 1 gün ara verilmişti.