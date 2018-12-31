Sarıkamış'ta Kardan Heykellerin yapımı başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-6 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı başladı.

Şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Sarıkamış Kayak Merkezinde yaklaşık 150 kamyon kar taşındı.

Kar kütleleri, iş makineleriyle bir araya toplanarak heykeller yapılmaya başladı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisi, heykelleri yapmaya başladı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma görevlisi Halil Daşkesen, bir haftadır heykelleri yapmaya başladığını dile getirdi.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 5 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.