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Sarıkamış'ta kavgada yaralanan hastaneye getirildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaranan 4 kişi hastaneye getirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaranan 4 kişi hastaneye getirildi.


Kars'ın Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Akören Köyü'nde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Sarıkamış'a bağlı Akören Köyü'nde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

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