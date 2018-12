Sarıkamış'ta kayak sezonu açıldı

Sarıkamış'ta 2018-2019 kayak sezonunun açılışı yapıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan açılış renkli görüntülere sahne oldu. Aşıklar ve Kafkas ekibin kar üstündeki gösterisi katılımcıları büyüledi.

Kayak sezonun açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, “Bugün, burada, bu güzel kış gününde sarıkamış kayak merkezimizde, 2018-2019 kayak sezonunu açmak için toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi, sarıkamış; kars ilimize bağlı, gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili, kristal beyaz kar örtüsüyle bütünleşen, tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla dünyanın ve ülkemizin cennet köşelerinden biridir. Sarıkamış, sarıçam ormanları içerisinde, Alp'lerde ve Sarıkamış'ta bulunan kristal kar üzerinde kaliteli kayağın marka adresidir” dedi.

Vali Öksüz, “Sarıkamış, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan saatte 4 bin 600 kişi taşıma kapasiteli 4 adet otomatik geçiş sistem özellikli dijital turnikeli telesiyej sistemiyle, her türlü kış sporuna uygundur. Toplam uzunluğu 22 kilometreyi bulan 9 adet kayak pistiyle, misafirlerimizin hoşça vakit geçirebilecekleri modern konaklama tesisleriyle, kütük eviyle, kafeleriyle profesyonel kış turizminde Türkiye'nin ve dünyanın en önemli destinasyonlarından biridir. Sarıkamış kayak merkezine ulaşım sanılanın aksine kolaydır. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan her gün yapılan uçak seferleriyle sarıkamış'a gelmek istediğinizde uçağınızın hareketinden yaklaşık 2 saat sonra Sarıkamış'ın büyülü atmosferinde, kristal kar eşliğinde kayak, snowboard ve kızakla kayabilirsiniz. İsterseniz uygun fiyatlarla doğu ekspresi ile masalsı bir yolculuk yaşayarak da Sarıkamış'a ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanında, bilindiği gibi Sarıkamış'ın tarihi özellikleri de vardır. 1'inci dünya savaşında 90 bin vatan evladı bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini içmiştir. Burada tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Her geçen gün, her geçen yıl kendini yenileyen ve önemini artıran sarıkamış kayak merkezi; bir yandan kayak severleri ağırlarken, bir yandan da yerel, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına da ev sahipliği yapmaya, kayak sever ve sporseverleri ağırlamaya devam etmektedir. Buradan bir müjdeyi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 04-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası (ESOC2019) Sarıkamış kayak merkezimizde yapılacak. Bu şampiyonada, Avrupa'nın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek olan sporcu ve misafirlerimizi ağırlayacağız. Sarıkamış'ın misafirperverliğini göstermeye çalışacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kayak sezonun açılışı yapıldı. Açılışta aşıkların deyişleri ve Kafkas ekibinin gösterisi kayak severleri büyüledi.

Sarıkamış'ta kayak sezonun açılışıyla birlikte kayak severlerde gönüllerince kaymanın keyfini çıkardı. Sarıçam ormanları arasında kristal kar üzerinde kayan kayak severler gönüllerince kaydı.