Sarıkamış'ta kaybolan 3 yaşındaki kızı arama çalışmaları sürüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları bugün de devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkamış'a bağlı Ortaköy'de evlerinin önünde oyun oynayan Nurcan Sade'yi (3) göremeyen annesi Yadigar Sade, durumu eşi Hayrettin Sade'ye bildirdi. Bir süre köylülerle birlikte çocuklarını arayan aile, bir türlü bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışmaları başlatan ekipler, 3 yaşındaki kıza ulaşamadı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları, bugün sabah erken saatlerde tekrar başladı. Sade ailesinin yaşadığı evin önünden geçen derede arama çalışmaları başlatılırken, köylüler de köy etrafında küçük kızı aradı. Tüm aramalara rağmen küçük kız henüz bulunamazken, ailesi gelecek iyi haberi bekliyor.