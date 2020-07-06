İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış'ta kenevir ele geçirildi

Sarıkamış’ta bir evin bahçesinde bin 849 adet kök kenevir ele geçirildi.

Sarıkamış'ta bir evin bahçesinde bin 849 adet kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Sarıkamış ilçesi Taşlıgüney köyü mevkinde 1 şüpheliye ait evin bahçesinde 1 bin 849 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.


Öte yandan ele geçirilen kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.