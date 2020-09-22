Sarıkamış'ta kenevir ele geçirildi

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kişinin tarlasında kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip ve çalışmalarda 18 Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde bir kişinin tarlasında toplam 288 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince ele geçirilen kök kenevirler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınarak jandarmaya getirilen şüpheli 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.