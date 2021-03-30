Sarıkamış'ta 'Kırmızı Çizgi' çekildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında ilçedeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Sarıkamış Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri uygulama kapsamında ilçe merkezindeki ışıksız yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekerek sürücülere bilgilendirici broşür ve kırmızı düdük verildi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, gazetecilere yaptığı açıklamada İç İşler Bakanlığının "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği, yeni bir uygulamayla devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Koşal, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla yeni bir uygulamanın başladığını belirterek,” Yaya geçitlerindeki çizgilerin kırmızıya boyanması ile yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekiliyor. İçişleri Bakanlığımız trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Artık ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı çizgilerde de yer alacak. Bizde bugün bütün yurtta olduğu Sarıkamış'ta bu uygulamayı başlattık. Sürücülerimizi bilgilendirdik, hayırlı olsun” dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkan vekili Osman Gül, Emniyet Müdürü Ender Sakarya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, polis ve jandarma ekipleri katıldı.