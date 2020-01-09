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Sarıkamış'ta kışlık giyecek yardımı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çocukları sevindirmeye hazırlanan Snowsonics, ilçede başlattığı “Kış Kampanyası” kapsamında Sarıkamış’lı çocuklara kış için özel hediyeler verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukları sevindirmeye hazırlanan Snowsonics, ilçede başlattığı “Kış Kampanyası” kapsamında Sarıkamış'lı çocuklara kış için özel hediyeler verildi.


İçerisinde kaban, bot, eldiven, atkı, bere, spor malzemelerinin bulunduğu paketleri ilçedeki öğrencilere dağıttılar.


İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Kararkurt, “Türkiye'nin en büyük kayak ve snowboard grubu olan Snowsonics'in Sarıkamış'taki iki okulumuza yaptığı spor malzemeleri yardımları ve ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimiz için getirdikleri hediyelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz.” dedi.

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