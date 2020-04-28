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Sarıkamış'ta köylüler Cumhurbaşkanından yardım istiyor

Sarıkamış’ta evleri sular altında kalan ve köylerini boşaltmak istemeyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi.

Sarıkamış'ta evleri sular altında kalan ve köylerini boşaltmak istemeyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi.


Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt köyünde, inşa edilen baraj yüzünden tehlike altında olan evlerinden ayrılmaları istenen köylüler, evlerini boşaltmıyor. Cep telefonlarıyla çektikleri videoları sosyal medyada paylaşarak seslerini duyurmak isteyen köylüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanımız bizim sahibimiz sensin, bizleri mağdur olmaktan sen kurtarırsın” diye feryat ettiler.


Çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışan vatandaşların Karakurt köyündeki bekleyişi devam ediyor. Her geçen gün suların yükseldiği Karakurt'ta vatandaşların sorunlarının ne zaman çözüleceği ise bilinmiyor.

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