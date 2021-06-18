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Sarıkamış'ta kurt yola indi

Sarıkamış’ta boz ayılardan sonra kurtlar da gündüz vakti köylere inmeye başladı.

Sarıkamış'ta boz ayılardan sonra kurtlar da gündüz vakti köylere inmeye başladı.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan kurt Hamamlı köyüne kadar indi. Kars-Sarıkamış kara yolu kenarına kadar gelen kurt, vatandaşları görünce yol kenarından koşarak uzaklaştı. Yiyecek arayarak geldiği Hamamlı köyüne yönelen kurdun sakin hareketleri kameralara yansıdı.



Hamamlı köyü mevkisinde yiyecek ararken görüntülenen kurt, bölgede bulunan çiftçilere ise aldırış etmedi. Vatandaşların fark edince koşarak gözlerden uzaklaştı. O anlar anbe en kamerayla kaydedildi. Kurt bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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