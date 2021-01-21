Sarıkamış'ta minik yürekler kayakla buluştu

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer'in hazırladığı proje ile Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü ve Sarıkamış Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde hizmete açılan kayak kursunda 25 öğrenci kayak kursuna başlayarak kayağa merhaba dedi.

Polis ekipleri yaşları 8-15 arasındaki 25 çocuğu araçlarla evlerinden alarak Cıbıltepe Kayak Merkezine getirdi. Burada çocukları karşılayan İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer yaptığı konuşmada, böyle bir projeyi hayat geçirmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Kış turizmi ve kayak denince ilk akla Sarıkamış'ın geldiğini belirten Özer, “Burada polis güçlerimiz olarak kayak hocalarımızla birlikte sizlere kayak öğreteceğiz. Hepimiz bugün sizin için seferber olduk. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Sarıkamış'ın güzide kayak hocaları, antrenörleri sizler için çok güzel eğitim programı hazırladılar. Bundan sonra da eğitimler devam edecek ve çok güzel anlar geçireceğiz. Sarıkamış, karın en çok olduğu Türkiye'mizin en güzel kayak turizminin yaşandığı yerdir. Bu yüzden kayağı iyi öğrenin, güzel vakit geçirin, bol şans diliyorum” dedi.

Kayak giysi ve takımlarını giyen çocuklar, kayak antrenör ve eğitmenleri denetiminde birinci etap oteller bölgesinde kayakla buluştu. Yaklaşık iki saat süren eğitimden sonra mangalda sucuk ekmek ikram edildi. Günün sonunda çocukların polislerle kartopu savaşı yapması ise renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara hediye verilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesiyle bugünkü program tamamlandı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir projede görev almanın önemli olduğunu söyledi. Usta, ”Ülkemizin, memleketimizin çocukları, belki de yarının şampiyonları olacak bilemiyoruz ama hepsinden önemlisi onların hayatlarına ufak dokunuş yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu anlamda İlçe Emniyet Müdürümüze duyarlı davranışından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Kursa katılan çocuklardan kayak kaymamış Minik Ahmet ise; “Sarıkamış'ta yaşıyorum ilk defa kayağa geldim. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürüne teşekkür ederim.” dedi.