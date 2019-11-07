Sarıkamış'ta öğrenciler maske takıp lösemiye dikkat çektiler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenciler, lösemiyle mücadele eden çocuklar için maske takıp farkındalık oluşturmaya çalıştı. Sarıkamış ilçesine bağlı 29. Eylül İlkokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yaptı.

Öğrenciler “Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum” sloganıyla yaptıkları etkinlikte dövizler hazırlayarak maske taktı. Amaçlarının lösemili çocuklara destek olduğunu aktaran öğrenciler, lösemi ile mücadele eden herkesin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Erdal Karakurt, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.