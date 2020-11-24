Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tören Sarıkamış İlçe Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk sunuldu.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Koşal, “Hiç bir meslek grubunda hissedemeyeceğiniz duyguları öğretmenlik mesleğinde hissedersiniz. Özellikle ilkokul öğretmenlerimiz minicik yavrularımızın eğitim öğretiminde ve büyüyüp olgunlaşmasında büyük emek sarf ediyorlar. Sarıkamış'ta eğitim seviyesinin daha yukarılara çıkarmak için öğretmenlerimize ve bizlere büyük görev düşüyor. Bu konuda daha çok çalışarak ilçemizi hak ettiği yerlere taşımalıyız. Öğretmenler Günümüzde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görev başında ve emekli olmuş bütün öğretmenlerimize sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok'da, Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözünden yola çıkarak Öğretmenlik mesleğini icra ettiğiniz bu kutsal topraklar, altında vatan savunması için canlarını veren 90 bin vatan evladının yattığı yerlerdir. Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çocuklarımızı vatan, millet sevgisiyle fazilet, fedakarlık, disiplin ve özgüvenle hazırlamak her öğretmenin asli vazifesidir. Bu düşüncelerle şehit olan ve hayatını kaybetmiş öğretmenlere, rahmet diliyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, görev başında olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.