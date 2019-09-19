Sarıkamış'ta okul açılışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Yukarı Sarıkamış İlkokul ve Ortaokul binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçede düzenlenen törene, Kars Valisi Türker Öksüz, MKYK Üyesi Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Kafkas Üniversitesi Rektörü Hüsnü Kapu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan , Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın İl Milli Eğitim Müdürü, Şube müdürleri, İlçe Milli eğitim müdürü, Şube müdürleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Okulun faaliyete geçmesiyle öğrenciler ve veliler büyük sevinç yaşadı. İlçe müftüsünün yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi Vali Öksüz ve milletvekilleri tarafından kesildi. Vali Öksüz, milletvekilleri ve protokol üyeleri sınıfları tek tek dolaşarak okulu inceledi.

Milletvekili Yunus Kılıç, yaptığı açıklamada “Bugün şehrimizin ve ilçemizin ihtiyacı olan daha güzel bir eğitim verebilecek ayrıca okulumuzun açılışındayız. Protokol üyeleri ile güneşli bir havada güzel bir okulun açılışında bulunduk” dedi.

Ardından konuşan Milletvekili Ahmet Arslan da son yıllarda Kars'ın ve ilçelerin ihtiyaçlarını gidermek için birçok yatırımın yapıldığını ama bunların yetmediğini Ulu Önder Atatürk'ün emanet ettiği gençleri, geleceğin gençlerini doğru yetkilerle yetiştirmek gerektiğini belirtti. Arslan, bunun içinde daha çok eğitim yuvaları açarak eğitimcileri yöreye çekmek için büyük gayret gösterdiklerini belirterek Milletvekilleri olarak Ankara da uğraştıklarını söyleyerek yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Vali Öksüz yaptığı açıklamada, “Yeni okullar yaparak derslik sayısını arttırarak ve öğretmenlerimizin en uygun şartlarda eğitim vermesini sağlamalıyız. Yaklaşık 10 bin öğrencimize sınavlara daha iyi hazırlanmaları için kaynak ve deneme sınavı yapıyoruz. Sevgili Öğrencilerimiz sizleri daha kaliteli bir mekanda okutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Size düşen öğretmenlerimizin eşliğinde kendimizi yetiştirmek buna da yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sınıflar gezildi.