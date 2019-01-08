Sarıkamış'ta okullara kar tatili

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sarıkamış Kaymakamlığı, “Sarıkamış'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.