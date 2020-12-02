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Sarıkamış'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği düzenlendi.


İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kaydıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Sarıkamış'ta etkinlik gerçekleştirildi.


Sarıkamış Devlet Hastanesi bölgesindeki Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal,İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya katıldı.


Trafik ekipleri vatandaşlara konuyla ilgili bilgi verdi.


Kaymakam Recep Koşal,"Yaya öncelikli trafik" kampanyası hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güveliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.


Koşal,”İçişleri Bakanlığımızca, ülkemiz genelinde yapılan denetim faaliyetlerinin yanında, farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenmekte ve bu konuya özel önem verilmektedir. Bu kapsamda ilçemizin belli noktalarında yaptığımız etkinlikte sürücülere yayanın yola ayak bastığı anda yol hakkının vatandaşa geçtiğini, frene basmamız gerektiğini, yani yaya güvenliğinin önemini anlattık. ”diye konuştu.

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