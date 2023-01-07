Sarıkamış'ta otelin tavanı çöktü: 10 kişi yaralandı

Kars'ta Sarıkamış Harekâtı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında bir otelde düzenlenen belgesel galasının gösterimi sırasında alçıpan tavan çöktü, 10 kişi yaralandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkinlikler düzenleniyordu. Etkinlikler kapsamında Cıbıl Tepesi oteller bölgesinde bir otelin konferans salonunda belgesel galası gösterimi yapılırken alçıpan tavan çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken güvenlik güçleri de bölgede önlem aldı. Tavan çökmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hafif yaralı olanlar ayaküstü tedavi edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.