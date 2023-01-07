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Sarıkamış'ta otelin tavanı çöktü, yaralılar var

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma etkinliğinin yapıldığı otelin asma tavanı çöktü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma etkinliğinin yapıldığı otelin asma tavanı çöktü. Çöken tavanın altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitleri anma etkinlikleri düzenleniyordu. Etkinlik kapsamında bir otelin salonunda tiyatro gösterisi yapılırken asma tavan bir anda çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler çökme sonrası tavanın altında kalan yaralılara ulaşarak ilk müdahaleleri yapmaya başladı. Çalışmalar sürüyor.

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