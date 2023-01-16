Sarıkamış'ta pistlere suni karlama yapılıyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta sömestre öncesi pistlere suni karlama yapılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde beklenen kar yağışı bir türlü gerçekleşmeyince çare suni kar makinelerinde bulundu. Sabaha kadar eksi 5 derece soğukta çalışacak makine suni kar yağdıracak. Pistlerde 35 santim kar bulunan Sarıkamış'ta zayıf noktalar suni kar ile dolduruluyor.

Suni kar ile pistleri güçlendirdiklerini ifade eden kayak merkezinde bulunan bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Sarıkamış'ta şuan bir ilk yaşanıyor. İlk defa suni kar makinemiz çalıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sarıkamış'ta suni karlama ile kayak sezonu açmak için uğraşıyoruz” dedi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Başkanı Halit Taş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Taş, “Sarıkamış Kayak Merkezi'nde belli bölgelerde kar sıkıntımız vardı. Bunu çözmek adına valimizin girişimiyle birlikte bir suni karlama makinesi getirdik bölgeye, sömestr dönemine kadar zayıf olan bölgelerimizi güçlendireceğiz. Kayakçıları hafta sonu Sarıkamış'a davet etmeyi düşünüyoruz” diye konuşu.

Öte yandan, Türkiye'de hava sıcaklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi doğal dengenin de bozulmasına sebep olurken, Ocak ayı olmasına rağmen birçok kayak merkezinde halen beklenen kar yağışı gerçekleşmezken Sarıkamış çareyi Suni kar makinesi getirmekte buldu.

Suni kar makinesinin çalışmasıyla birlikte hafta sonuna kadar Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde pistler hazır hale getirilecek. Pistlerin hazır hale gelmesiyle birlikte de kayak sezonun açılışının yapılması planlanıyor.