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Sarıkamış'ta polisten sıkı denetim

Sarıkamış’ta sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde polis denetimlerini sıklaştırdı.

Sarıkamış'ta sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde polis denetimlerini sıklaştırdı.


Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce denetimler aralıksız devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden itibaren ilçe giriş-çıkışları ve merkezde görevlendirilen polis, soğuk havaya aldırış etmeden görev yapıyor.


Noktalarında görevli polisler, araçları tek tek kontrol ederken, görevli olmayan sürücülere cazai işlem uyguladı. Sarıkamış'ta genel anlamda sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Polisin kısıtlama süresince denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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