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Sarıkamış'ta silahlı kavga: 4 ölü, 7 yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyünde iki aile arasında bulunan husumetten dolayı kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar çekildi. Silahların ateşlendiği kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kavgayı jandarma ekipleri güçlükle önledi. Köye giriş çıkışı yasaklayan jandarma, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

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