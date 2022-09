Sarıkamış'ta sıradan bir gün, ilçe merkezine inen boz ayı elini kolunu sallayarak dolaştı. Vatandaşlara aldırış etmeden çöp konteynırını devirerek yiyecek aradı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hareketli anlar yaşanıyor. Artvin'den Sarıkamış'a dönen boz ayılar, caddelerde dolaşıyor, karınlarını doyuruyor, uyumak ve dinlenmek için sarıçam ormanlarına dönüyor. Ayılarla iç içe yaşayan vatandaşlar ise ayların yanına kadar yaklaşarak fotoğraf ve video çekiliyor. O anlar ise kameralara yansıdı.

Sarıkamış'ta karnını doyurmak için caddeye inen boz ayı köpeklere ve vatandaşlara aldırış etmeden gözüne kestirdiği çöp konteynırının önüne geldi. Hemen konteynırı deviren ayı, karnını doyurmaya başladı. Bir kadın ise oturduğu yerden ayıyı izledi.

“Görüyorsun bize alışmışlar”

Çöp konteynırının yanına yaklaşan bir kadın ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine seslenerek, “Alper görüyorsun demi, bize bir şey demiyorlar, alışmışlar” dedi.

“Güzel bir ayı, her gece geliyor”

Sarıkamış'a ayıları her an görmenin mümkün olduğunu ifade eden vatandaş, “Biz dışarıda oturuyoruz. Ayı geldi. Güzel bir ayı, her gece geliyor. Komşularımız video çekiyor. Ayılarımızı izlemeye bekleriz” diye konuştu.

Öte yandan bir süre çöp konteynırında karnını doyuran boz ayı sokak köpeklerinin etrafında yığılmasıyla rahatsız olarak bölgeden uzaklaştı.

Sarıkamış Sarıçam Ormanları'nda yaşamlarını sürdüren boz ayılar, günü birlik olarak ilçeye iniyor. İlçe merkezinde yiyecek arayan boz ayılar daha sonra ormana dönerek gözlerden kayboluyor.