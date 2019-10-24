Sarıkamış'ta soğuktan araçların camları dondu

Sarıkamış'ta termometreler eksi 4'ü gösterdi, soğuktan araçların camları buz tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü. Sarıkamış'ta soğuk hava araçların camlarını dondurdu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan olumsuz etkilendi.

Bölgeye yavaş yavaş kışın geldiğini ifade eden Faruk Erdoğdu, “Sarıkamış'ta havalar soğumaya başladı. Sabah kalktığımızda araçlarımızın camları buz tutmuştu, araçlarımızın camlarını temizledik. Araçların camlarının buz tutması kışın yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Üzerimize kışlık montlarımızı giymeye başladık” dedi.

Kars'ta kış yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığı geceleri sıfırın altından 4 dereceye kadar düşerken, soğuktan yüksek kesimlerde kırağı oluştu. Soğuk havadan dolayı araçlarının camları buz tutan vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camının buzunu temizlemek için uğraştı.