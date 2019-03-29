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Sarıkamış'ta tarihinin en kalabalık mitingini gerçekleştirdi

AK Parti, Sarıkamış’ta tarihinin en kalabalık mitingini gerçekleştirdi.

AK Parti, Sarıkamış'ta tarihinin en kalabalık mitingini gerçekleştirdi.


AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul, AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Göksal Toksoy'a destek için bugün Sarıkamış'ta miting düzenledi.


Tarihinin en kalabalık mitinginin yapıldığı Sarıkamış'ta Arslan ve Kılıç, AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Göksal Toksoy ile birlikte yapacakları hizmetleri Sarıkamışlılara anlattı.


Büyük katılımla gerçekleşen mitingde Sarıkamışlılar, ellerinde Türk Bayraklarıyla AK Parti Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Göksal Toksoy'a destek verdi.

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