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Sarıkamış'ta teröristlere darbe

Kars Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kars Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 7 büyük tüp, 2 küçük tüp, 3 örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Öte yandan bölgede operasyonlar sürüyor.

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