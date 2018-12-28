Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kars’ın Sarıkamış İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıkamış - Erzurum Karayolu Karakurt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ç., idaresindeki otomobil buzlu zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada araç içerisindeki H.Ç., hayatını kaybetti 3 kişide yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.