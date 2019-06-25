Sarıkamış'ta trafik ve asayiş uygulaması

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde trafik ve asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri ilçe merkezinde ilçenin giriş ve çıkışlarında trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Sürücülerin kimlik kontrolü yapan ekipler araçların da kontrolü yaptılar.

Sürücülere emniyet kemerinin önemini de anlatan ekipler, araç ve sürücülerde bulunan eksikliklere cezai işlem uyguladı.