Sarıkamış'ta Trafikte “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” Eylemi

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ile ve ilçelerinde olduğu gibi Sarıkamış'ta da eylem yapıldı.

Okul önlerinde trafik ve jandarma ekiplerinin de yoğunlukta olduğu etkinlikteSarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve ilçe protokolü, vatandaşlarla birlikte "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sürücüleeri uyardı.

Kaymakam Karaman ve ilçe protokolü okul önlerinde ve işlek caddelerde yürüyerek vatandaşlar ve sürücülere el broşürü dağıttılar.

Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi.