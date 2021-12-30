İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıkamış'ta vaşak ailesi görüntülendi

Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış’ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sarıçam ormanlarıyla meşhur yaban hayatına ev sahipliği yapan Kars Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde vaşak ailesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Sarıkamış ormanları içerisinde gezinti yapan vatandaşlar, vaşak ailesini gördü. İki yavru ve anneleri bir süre kaydedilirken, vatandaşları fark eden vaşak ailesi, hızla ormanın derinliklerine giderek gözlerden kayboldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.