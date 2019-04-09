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Sarıkamış'ta vaşak görüntülendi

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış’ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde duran vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde duran vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Sarıkamış Handere Köyü sınırları içerisinde ailesiyle birlikte yolculuk yapan Davut Çınar, yol kenarında vaşak gördü. Aracını durdurak cep telefonuna sarılan Çınar, bir süre vaşakı kaydetti. Vatandaşlar tarafından izlendiğini gören vaşak daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.


Öte yandan Sarıkamış'ta görülen ve yaban hayatı çeşitliliği, zenginliği ile doğal denge açısından son derece önemli olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.

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