Sarıkamış'ta vatandaşlar kayak merkezinin taşlarını temizledi

Türkiye'nin en önemli kayak pistlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde taş temizleme çalışması Sarıkamış Gönüllüsü Osman Cengiz öncülüğünde başladı.

Osman Cengiz öncülüğünde bira araya gelen vatandaşlar, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan 8 kayak pistinde taş toplayarak kayak pistlerinin daha kullanışlı bir hale gelmesi temizlik yaptı.

Havaların güneşli ve sıcak gitmesini fırsat bilen vatandaşlar, Sarıçam Ormanları arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi' pistleri baştan aşağıya taş ve çeşitli cisimlerden temizleyerek pistlerin daha kullanışla hale getirmesini sağladı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde başlatılan taş temizleme çalışmalarına Sarıkamış sevdalısı Osman Cengiz'in yanı sıra otel işletmecileri kayak severler Kars İl Özel İdare çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan çalışmalarla pistler taşlardan temizlendi. Sarıkamışlı vatandaşların ilçe merkezinde de zaman zaman temizlik çalışmaları yaptıkları öğrenildi.