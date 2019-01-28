Sarıkamış'ta Winterfest coşkuyla son buldu

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ClupX'in organize ettiği ve 2 gün süren "Sarıkamış Winterfest" coşkuyla sona erdi. Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı misafirler gündüz kayak yapmanın akşam da eğlencenin keyfini doyasıya çıkardı.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Winterfest için gelen yerli ve yabancı turistler doyasıya eğlendi. Eksi 15 derecedeki gece eğlenceleri ziyaretçilerden tam not aldı.

Festivalin organizatörü Samet Gök, festivale yoğun katılım olduğunu dile getirdi.

Gök, “Sarıkamış'ta bu yıl birincisini düzenlemiş olduğumuz Wintefest bugün itibariyle ile son buldu. Organizasyonu yapan ClupX'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu şekilde programlarımıza sezon boyunca devam edeceğiz. Bütün kayak severleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Katılım çok güzeldi ortalama iki gün boyunca üç bin katılım oldu gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz eğlendiler bundan sonra bu tarz organizasyonlara devam edeceğiz.” dedi.

Festivale katılan yerli ve yabancı misafirler ateş başında ısınarak doyasıya eğlendiler.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, festivalin renkli sahneler aldığını belirtti. Taş, “Sarıkamış Kayak Merkezi otelleri bölgesinde ClupX'in düzenlediği festivalin sonuna geldik. Katılım çok beğeni aldı sömestr boyunca ara ara böyle programlar yapacağız. Sonraki festivaller daha kapsamlı ve daha geniş olacak.” şeklinde konuştu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde ClupX'in organizasyonunda düzenlenen festival son olarak havai fişek gösterisiyle son buldu.