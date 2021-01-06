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Sarıkamış'ta yaban hayvanlara yitecek bırakıldı

Sarıkamış’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sarıkamış'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKPM) Kars İl Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatını destekleme çalışmaları kapsamında Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı'nda yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakılarak, yaban hayvanların yiyeceklere rahat ulaşması sağlandı.


Öte yandan DKMP Kars Şube Müdürlüğü'nce havalar ısına kadar, doğada yemleme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

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