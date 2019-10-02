Sarıkamış'ta, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği

Türkiye'de 81 ilde ‘trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla başlatılan, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapıldı.

Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi, Sarıkamış'ta da, birçok yaya geçidi noktasında polis ve jandarma ‘trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla görevlendirildi. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, beraberindeki öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yürüyerek, sürücülerde farkındalık oluşturdu.

Etkinlikte Kaymakam Recep Koşal ve beraberindekiler daha sonra trafik ve Jandarma ekipleri ile birlikte araç sürücülerine trafikte yaya önceliği içerikli broşürler dağıttılar.

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, İlçe Müftü V. Engin Çelik, kurum ve daire emirleri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.